Kahvaltılık gevrekle ilgili şikâyetler ortalığı karıştırdı

Lucky Charms isimli gevrek, son günlerde aldığı şikâyetlerle dikkat çekiyor. Bildirilen semptomlar arasında mide bulantısı, kusma ve ishal yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Tüketicilerin iddia ettiğine göre; gevrek, mide bulantısı ve ishal dahil olmak üzere bir dizi gastrointestinal semptomlara neden oluyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, bu yıl tahılla ilgili yüzlerce şikayet aldığını söylüyor. Tüketicilerin, bir ürünün kendilerini hasta ettiğine inandıklarında başkalarını uyarmalarını sağlayan gıda güvenliği sitesi iwaspoisoned.com, 4.500 hastalık raporuna atıfta bulunarak daha da endişe verici bir tablo çiziyor.

Tahıl üreticisi FDA ve General Mills, açıklamalarda davayı araştırdıklarını söylüyor. General Mills, tahılla bağlantılı hiçbir hastalık kanıtı bulamadığını ve uzmanların varsayımlarda bulunmakta tereddüt ettiğini söyledi.

Daha çok gıda sorunlarıyla ilgili davalarda yer alan avukat William Marler, rapor edilen hastalıkların sorumlusunun mısır gevreği olduğundan emin değil. Guardian’a yazdığı bir e-postada şunları belirtti: “Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok farklı nedenden dolayı kusma ve ishal sorunu yaşayan yüz binlerce insan var. Ayrıca bu binlerce insandan bazılarının Lucky Charms yemiş de olabilir. Ve şimdi haberlerde görüp: “Hey, bir saniye bekleyin. Bir hafta önce ishal oldum ve Lucky Charms yedim’ diyorlar.”

TESPİT ETMEK ZOR

Marler, daha önce yaşanmış başka bir olayı hatırlatıyor: “Peter Pan fıstık ezmesi kavanozlarında tespit edilen salmonelladan hastalandığı belirtilen 2007 vakasını hatırlayın. 5.000 telefon aldık… Ve bunların büyük çoğunluğu, ‘Şey, hayır, herhangi bir tıbbi tedavi görmedim’ diyen insanlardan oluşuyordu. Bir ürünle açık bir salgın bağlantısı olduğunu biliyorlardı ama ürünü tüketmeye devam edip hasta olduklarını iddia ettiler ve muhtemelen bu sorunları yaşamadılar bile.”

Marler, gıda kaynaklı hastalıkların bazen anlaşılmasının zor olduğuna dikkat çekiyor. Bu yüzden Marler, Lucky Charms için daha fazla somut kanıt; ürünlerin test edilmesi, müşterilerin hastalıklarının net teşhislerinin gerektiğini belirtiyor.

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