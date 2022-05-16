Kalın: ABD’nin F-16 talebine onay vereceğini umuyoruz

Gündemdeki konularla ilgili Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin F-16 talebinin ABD Kongresi'nden onay almasını umduğunu söyledi. Biden yönetiminin bu konuda bir dizi somut adım attığını ifade eden Kalın, “Avrupalı ​​ortaklarımızın birçoğunda ve ayrıca söylemeliyim ki ABD yönetiminde stratejik vizyon ve liderlik eksikliği var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16’lar almak için ilettiği talep Washington’da değerlendirilmeye devam ederken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın talebin ABD Kongresi’nden onay almasını umduğunu belirterek, bunun NATO’nun savunma kabiliyetini de güçlendireceğini söyledi.

Türkiye, ABD’den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80’e yakın modernizasyon kiti satın almak için ekim ayında talepte bulunmuştu. Türkiye’nin alım talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz Kongre’ye iletilmeyen talep hakkında olumlu görüş belirtmişti. Biden yönetimi de geçen hafta F-16’larda kullanılacak füzelerin Türkiye’ye satışına izin vermesi için Kongre ile irtibata geçmişti.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Kalın, F-16’lara yönelik talep konusunda, “Biden yönetimi bunu ileriye taşımak için bir dizi somut, olumlu adım attı. Şimdi Kongre’den geçmesi gerekiyor ve Kongre’den onay alacağını umuyoruz. Bu zorlu dönemde sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye’nin ve NATO’nun savunma kabiliyetlerini de güçlendirecektir. Daha fazla işbirliği ve karşılıklı anlayışa dayalı adımlar da devam etmektedir” dedi.

“AVRUPA'DA VE ABD'DE LİDERLİK EKSİKLİĞİ VAR”

“Avrupalı ​​ortaklarımızın birçoğunda ve ayrıca söylemeliyim ki ABD yönetiminde stratejik vizyon ve liderlik eksikliği var” diyen Kalın, daha büyük resme bakıldığında Afganistan’dan Suriye’ye, göçten gıda güvenliğine ve terörle mücadeleye kadar Türkiye’nin bu konularda kilit bir ortak olduğunu ama bazı müttefiklerin politika varsayımları ile bu konularda Türkiye’nin ne tür bir stratejik rolü olduğunu takdir etmediğini vurguladı.

DOĞU AKDENİZ VE İSRAİL’DEN ENERJİ İTHALATI

Kalın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hakkındaki sorulara da cevap verdi. Kalın Doğu Akdeniz’e kıyısı olan neredeyse her ülke tarafından doğalgaz keşfi yapıldığını, bu gazın Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus gazına bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği için alternatif bir kaynak olabileceğini ifade ederek, “Başlıca alternatiflerden biri Doğu Akdeniz gazı. Türkiye bu konuda yardımcı olmaya, sürecin bir parçası olmaya hazır” dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye’nin İsrail’den gaz ithalatı hakkındaki soruya yanıtında ise, “Bu fikre açığız. Uzmanlar Doğu Akdeniz gazını taşımak için en uygun rotanın Türkiye’den geçtiğini ifade ediyorlar. Ceyhan’a kadar uzanan boru hattımız var ve gazı buradan Avrupa başkentlerine taşıyabiliriz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsrail’i Mayıs’ın son haftasında ziyaret edeceğini, buna müteakip Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in de İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinin planlandığını belirten Kalın, “Burada konu hakkındaki ayrıntıları ele alacaklar” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME

Kaşıkçı cinayeti sonrası iki ülke ilişkilerinde yaşanan krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üç hafta önceki Suudi Arabistan ziyaretini değerlendiren Kalın, iki ülke ilişkilerinin “karşılıklı fayda sağlayacak şekilde” normalleşmesini istediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan’a silahlı insansız hava aracı satışının gündemde olup olmadığına yönelik bir soruya Kalın, “Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum… Ancak şu anda spesifik bir proje var mı, bu konuda bilgim yok” dedi. Kalın, iki ülke arasındaki ticaretin önümüzdeki aylarda ve yıllarda hızla toparlanmasını beklediğini belirtti.

Kral Salman, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve Erdoğan’ın Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek konusunda mutabık kaldığını belirten Kalın, “Bu kapsamda yeni yatırımlar, ziyaretler ve ticaret göreceğiz” dedi.

RUSYA’NIN UKRAYNA İŞGALİ

Rusya'nın Ukrayna işgaline de değinen Kalın, savaşın diplomasi yoluyla sona ermesine yardım etmek için Türkiye'nin diplomatik dengeyi koruması gerektiğini ifade ederek “Savaşa baştan beri karşı çıktık ama Moskova'yla diyaloğu koruduk” diye konuştu. Kalın, Türkiye'nin daha Ukrayna yanlısı bir tavır alıp almayacağı sorusuna da “Bunun ne faydası olur ki? Bu aşamada böyle bir şey savaşın gidişatını değiştirmez” dedi.

Savaşın başlamasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasındaki ilk toplantıya ev sahipliği yapan ve müzakere heyetlerini barış görüşmeleri için İstanbul’da buluşturan Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Kalın, “Bu tür çatışmalarda her zaman, son iki buçuk aydır gördüğümüze benzer durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Böylesine büyük bir çatışmayı bir gecede çözecek sihirli bir formül yok. Bu sorunu çözmenin ne kadar karmaşık olduğunun ve zorlukların farkındayız. Çok sayıda aktör, paydaş mevcut” ifadelerini kullandı.

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