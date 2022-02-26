Kiev’den kaçış seferi: Tren istasyonlarında izdiham…

Ukrayna Demiryolu Şirketi kadınlara, çocuklara ve sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanlara öncelik verileceğini söyleyerek Kiev'den batıya birkaç özel tahliye treni gönderdi. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Türk foto muhabiri Ümit Bektaş ise seferler öncesinde tren istasyonunda çarpıcı fotoğraflar çekti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde, ülkeden kaçmak isteyen Ukraynalıların tren istasyonlarında bekleyişi sürüyor.

Başkent Kiev’den ulaşan görüntüler, komşu ülkelere gitmek için bekleyen halkın umutsuzluğuna da gözler önüne serdi.

Ukraynalı askeri birlikler, binlerce kişi tahliye trenlerine binmeye çalışırken Kiev’in merkez tren istasyonunda meydana gelen izdihamı önlemek için uyarı ateşi açtı.

Tren istasyonundaki kalabalık o kadar fazlaydı ki, Lviv kentine giden trenlere herkes binemedi, birçok kişi geceyi istasyonda geçirmek zorunda kaldı.

Binlerce insan umutsuzca komşu Polonya sınırlarının ötesine kaçmaya çalışıyor.

Rus birlikleri başkente ilerlemeye devam ederken, büyük kalabalıklar Kiev’deki tren istasyonlarına akın etti.

Bölgeden gelen görüntülerde yanlarına bir bavul alarak yaşadıkları yerleri terk eden ailelerin dramının yanı sıra gözyaşı döken çocuklar da savaşın korkunç boyutlarını gözler önüne serdi.

Ukraynalı mülteciler, komşu ülkelere kaçarken, belli bir yaşa kadar olan erkeklerin, Putin’in saldırılarına karşı Ukrayna ordusuna katılması gerekiyor. Bu yüzden de ülkeden kaçanların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de hali hazırda 50 binden fazla Ukraynalı’nın ülkesini terk ettiğini açıklarken, sayının daha da artması bekleniyor.

Rusya ordusu, Kiev yakınındaki stratejik Hostomel havaalanını ele geçirdiğini söyledi. Ukraynalı sivillere silah dağıtılırken, Savunma Bakanlığı vatandaşlarına kendilerini korumak için molotof kokteyli yapımı teknikleri paylaştı.

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