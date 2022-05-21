Korkunç iddia: ‘Rus askerler 1 yaşında bebeğe tecavüz etti’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus askerlerin çekildikleri bölgelerden korkunç haberler geldi. Ukraynalı gazeteci Iryna Matviyisynhazırladığı yeni raporda, Rus askerlerine tecavüz ve işkence dahil korkunç suçlamalar yöneltti. Bu suçlamaların arasında bir yaşında bir bebeğe tecavüz iddiası da var...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov’dan gelen haberler uluslararası toplumda infial yarattı.

Ukraynalı gazeteci Iryna Matviyisyn tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Rus askerleri tarafından bir yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz edildiği ve ardından öldürüldüğü iddiası da yer aldı.

Raporda, Ukraynalıların yaşadığı vahşete yer verilirken, özellikle küçük çocukları hedef alan tecavüz olayları tepki çekti. Ukraynalı gazeteci, dokuz yaşındaki üç çocuğa annelerinin gözü önünde tecavüz edilmesi ve 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik tecavüz ve işkence iddiaları da yer aldı.

“BİR SAAT İÇİNDE 10 İHBAR GELDİ”

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bu raporu paylaşarak, ‘Kharkov bölgesindeki yeni kurtarılan köylerden sadece bir saat içinde 8’i çocuk olmak üzere işgalcilerin tecavüzüne ilişkin 10 ihbar geldi.’ ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı, 1 yaşında bir erkek çocuğunun tecavüz sonrası aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini de yazdı.

Raporda ayrıca Rus askerleri 67 ve 78 yaşlarındaki iki erkeğe tecavüz etmekle suçlandı.

DİĞER BÖLGELERLE İLGİLİ ENDİŞELER ARTIYOR

Matviyishyn, “Bize bildirilene göre, Komiserin Psikolojik Yardım Hattı artık her gün bu tür savaş suçlarıyla ilgili çağrılar alıyor. Bu, işgal altındaki kasaba, köy ve şehirlere kıyasla, Ruslardan kurtarılan toprakların çok küçük bir kısmı… Kherson, Melitopol, Mariupol, Berdyansk ve diğerlerinde bu tür vahşetlerin sayısını ancak hayal edebiliyoruz.” dedi.

Rus kuvvetleri hala Ukrayna topraklarının ve nüfusunun geniş alanlarını kontrol ederken, Ukraynalılar tarafından geri alınan bölgelerden her gün korkunç savaş suçları haberleri geliyor.

İLK YARGILAMADA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan, Ukrayna’da savaş suçlarından yargılanan ilk Rus askeri dün suçunu kabul etti.

Rus ordusunda eski bir tank çavuşu olan 21 yaşındaki Vadim Shishimarin, kocası Oleksandr’ı savaşın ilk günlerinde Kiev’de bir mahkemede karşısına çıkarken öldürdüğü Kateryna Shelypova’dan af diledi.

Shishimarin, 28 Şubat’ta Sumy bölgesinin Chupakhivka köyünde bisikletli bir adamı vurduğu ve suçlamaları kabul ettiği için hapisle karşı karşıya.

Ve ayın başlarında, Ukrayna başsavcısı Iryna Venediktova, Rusya’yı vahşi işgalinde tecavüzü bir taktik olarak kullanmakla suçlayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “21. yüzyılın baş savaş suçlusu” olarak nitelendirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi dün Ukrayna’daki savaş suçlarını da tartışacakları bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

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