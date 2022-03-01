Kremlin: Zelenskiy Ukrayna’nın meşru lideri

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Batı’nın yaptırımlarının Rusya’nın pozisyonunu değiştiremeyeceğini belirterek Ukrayna’da milliyetçi grupların sivilleri “canlı kalkan” olarak kullandığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu dünyada büyük tepkiye yol açarken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’i Ukrayna'nın meşru lideri olarak gördüklerini söyledi.

Zelenskiy'nin silah bırakma emri vermesi halinde Ukrayna'da ölümlerin önüne geçileceğini belirten Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Zelenskiy'le görüşmesi için şu anda bir plan bulunmadığını ifade etti.

“CANLI KALKAN” İDDİASI

Batı'nın yaptırımlarının Rusya'nın pozisyonunu değiştiremeyeceğini kaydeden Peskov, savaş suçu iddialarını da reddetti. Rusya ve Ukrayna arasında dün düzenlenen görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmek için çok erken olduğunu kaydeden Rus yetkili, görüşmelerin analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'da sivil hedefleri vurmadıklarını savunan Peskov, ülkedeki milliyetçi grupların sivilleri “canlı kalkan” olarak kullandığını öne sürdü. Kremlin sözcüsü, Kiev'in Nazilerin kontrolünde olduğu iddiasıyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

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