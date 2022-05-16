Kuzey Kore liderinden orduya Covid talimatı

Kuzey Kore, pandemiyle mücadele için orduyu harekete geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore'de Covid-19 pandemisinin dünyaya yayılmasından iki yıl sonra ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından ordu alarm durumuna geçirildi.

Ülkede vaka sayısının hızla artması endişe yaratırken sağlık yetkilileri dün itibarıyla 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin Covid-19 virüsü kaptığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise üst düzey sağlık yetkililerini “sorumsuzlukla” suçlayarak ordunun pandemiyle mücadelede aktif rol oynayacağını duyurdu. Dün düzenlenen olağanüstü toplantıda konuşan Kim, askerlere Covid-19 tedavisinin halka hızla ulaştırılması talimatı verdi.

Kuzey Kore, salgının başında sınırlarını kapatarak virüsün ülkeye girişini engellemeye çalışmıştı. Uzmanlar, bugüne kadar herhangi bir aşılama uygulamasına gitmeyen ülkede pandeminin hızla büyümesinden endişe ediyor.

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