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Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduruyor

Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, 21 Şubat'tan itibaren Kiev varışlı ve kalkışlı uçuşlarını askıya alacağını açıkladı.

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Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduruyor

Ukrayna-Rusya krizi sürerken, Alman havayolu şirketi Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 21-28 Şubat tarihleri arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev varışlı ve kalkışlı uçuşların askıya alınacağı belirtildi.

Öte yandan, Lufthansa’nın bölgedeki durumu takip ettiği ve ilerleyen günlerde yeni kararlar alınacağı aktarıldı.

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