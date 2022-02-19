Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduruyor
Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, 21 Şubat'tan itibaren Kiev varışlı ve kalkışlı uçuşlarını askıya alacağını açıkladı.
Ukrayna-Rusya krizi sürerken, Alman havayolu şirketi Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduracağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 21-28 Şubat tarihleri arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev varışlı ve kalkışlı uçuşların askıya alınacağı belirtildi.
Öte yandan, Lufthansa’nın bölgedeki durumu takip ettiği ve ilerleyen günlerde yeni kararlar alınacağı aktarıldı.