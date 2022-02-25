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Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Macron'un Ukrayna'daki askeri operasyonların derhal sonlandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Yayınlanma: 00:01 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. Macron, Putin’den Ukrayna’daki askeri operasyonları derhal durdurmasını talep etti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, önce Zelenskiy ile ardından da Putin ile görüşen Macron’un Putin’i “büyük yaptırımlar” konusunda uyardığı ifade edildi.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı” denildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron'a Rusya'nın Ukrayna saldırısının nedenleriyle alakalı kapsamlı bir açıklama yaptığı ifade edildi.

Putin, gün içinde Pakistan Cumhurbaşkanı Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yüz yüze, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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