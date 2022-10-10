Mahsa Amini’nin ailesi: Ölüm tehditleri alıyoruz

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin kuzeni, ailenin sürekli ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ailesinin protestolara katılmamaları için tehdit edildikleri belirtildi.

22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de başkent Tahran'da “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alınmış ve burada fenalaşmış, 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmişti. Polis tarafından darbedildiği öne sürülen genç kadının ölümü İran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protesto dalgasının fitilini ateşledi.

Başörtüsü takmanın zorunlu olduğu İran'da bu kurala karşı ayaklanan kadınların sembolü haline gelen Mahsa Amini'nin kuzeni BBC'ye açıklamalarda bulundu. İran devletinin ailesine büyük baskı uyguladığını, olayla ilgili insan hakları örgütlerine bilgi vermelerinin engellendiğini söyleyen Mahsa'nın kuzeni İrfan Murtazei, sürekli ölüm tehdidi aldıklarını kaydetti.

Mahsa'nın siyasi biri olmadığını söyleyen Murtezai, İran devletinin kuzeninin ölümüyle ilgili yalan bilgi yaydığını ifade etti.

İran Adli Tıp Kurumu, Mahsa Amini ile ilgili raporunda, genç kadının ölümünün, “başına, hayati organlarına ve vücuduna darp sonucu değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden” kaynaklandığını savunmuştu. Amini'nin 8 yaşındayken beyin ameliyatı geçirdiği ve buna bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olduğu ifade edilmişti.

Mahsa Amini'nin ailesi ise kızlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söylemişti.

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