Mescid’i Aksa’da olaylar sürüyor: İsrail polisi müdahale etti

İsrail ve Filistinliler arasında Ramazan ayında tansiyon hızla yükselirken, Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası çatışma çıktığı bildirildi. Çıkan çatışmalarda yaralıların olduğunu belirtildi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın içinde yaptığı gözaltılar cep telefonu kameralarına yansıdı, Buna rağmen İsrail Dışişleri Bakanlığı iddiaları reddetti.

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Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da sabaha karşı İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalar cuma namazından sonra da etkisini gösterdi. İsrail güçleriyle Filistinliler arasında bu sabah erken saatlerde çatışma çıktığı belirtilirken 152’den fazla kişinin yaralandığı, 400 kişinin ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı, Filistinlilerin çoğunun plastik mermiler, sersemletici bombalar ve polis copuyla dövülme sonucu yaralandığını duyurdu.

İsrail güvenlik güçleri, son iki hafta içinde ülke çapında meydana gelen olayların ardından alarma geçti. İsrail Polisi, üç memurun taş yağmuruna tutulduktan sonra hafif şekilde yaralandığını ve ikisinin tedavi gördüğünü duyurdu. Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehri’ndeki El Aksa yerleşkesindeki çatışmalar, geçen yıl Gazze’de yaşananları hatırlatırken, uluslararası toplumda endişe yarattı.

ULUSLARASI TOPLUM TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın özerk bölgelerini yöneten Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, uluslararası toplumun “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırganlığını durdurmak ve işlerin kontrolden çıkmasını önlemek için derhal müdahale etmesi gerektiğini” söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yetkililerin, Mescid-i Aksa’ya girmediğini öne sürerken haberlerin ‘sahte’ olduğunu iddia etti.

Ürdün’den de İsrail polisine yönelik kınama geldi. BM Orta Doğu barışı sağlama özel elçisi Tor Wennesland, tüm tarafları “durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaya, kışkırtıcı söylemler yaymaktan kaçınmaya ve durumu tırmandırmak isteyenlere karşı seslerini yükseltmeye” çağırdı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ GELDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da olaya tepki göstererek, “Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa’da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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