Milletvekili, model… Artık Ukrayna’da ön cephede savaşıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus güçleri kentlerde önemli bir direnişle karşılaşıyor. Bu direnişe en çok etki edenler arasında kuşkusuz kadınlar da yer alıyor. Ukrayna'da birçok kadın, silah kuşanıp savaşa katıldı. Bu kadınlar arasında Ukraynalı milletvekili Kira Rudik, muhalefet partisi lideri ve eski Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna da yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusyanın Ukrayna’yı işgali sonrası, direnişe katılanlar arasında yalnızca Ukraynalı erkekler yok… Ukrayna’nın güçlü kadınları da direnişte ön cephede savaşıyor. Bu kadınlar arasında, Ukraynalı milletvekillerinden, ülkenin güzellik kraliçelerine kadar birçok ünlü isim de yer alıyor…

İngiliz The Sun gazetesi, ülkede tanınan Ukraynalı kadınların savaşa katılımıyla ilgili bir haber yayınladı. Ukraynalı Milletvekili Kira Rudik, Kalaşnikof tüfeğini tutarak Vladimir Putin’in birliklerinin kadınlarını ciddi şekilde hafife aldığını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı’nın işgalden önce ülkenin güçlerini değerlendirirken “sadece erkekleri saydığı” için yanlış hesap yaptığına inandığını belirten Rudik, gazeteye yaptığı açıklamada,

“Birçok Ukraynalı kadın gibi ben de evimi, ailemi, şehrimi ve ülkemi savunacağım. Omuz omuza bu savaşı kazanacağız. Kadınlar da erkekler gibi direnişin bir parçası.” dedi.

‘PUTİN YANLIŞ HESAPLADI’

Rudik, Putin’in Ukrayna’ya işgal kararı sonrası hesaba yalnızca Ukraynalı erkekleri kattığını ve karşılaştığı direnişte onların da olduğunu vurgularken, Putin işgal etmeye karar verdiğinde sadece Ukraynalı erkekleri hesapladı ama yanlış hesapladı, çünkü kadınlar da savaşıyor.” dedi.

Kaçmayı düşünmediğini vurgulayan eski Ukrayna milletvekili, “Putin’in ölüm listesinde olduğumu biliyorum ama aynı zamanda birçok başka listedeyim. Örneğin, ben ilk on Ukraynalı bekarlar listesindeyim, umarım birbirlerini eşitlerler.” dedi.

Şu an Kiev’de bulunduğunu belirten Rudik, 28 Şubat’ta Kalaşnikof saldırı tüfeğiyle bir fotoğrafını yayınlamış ve sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Rudik, Liberal eğilimli Holos Partisi’nin liderinin de cephede savaştığını vurguladı. Rudik, hep birlikte omuz omuza savaştıklarını belirtti, “Henüz insanlar üzerinde kullanmak zorunda kalmadım ama nasıl kullanacağımı biliyorum ve kullanacağım.” dedi.

UKRAYNA GÜZELİ DE SAVAŞA KATILDI

Ülkelerini savunmak için silaha sarılan diğer kadınlar arasında 2015 Ukrayna Güzeli 24 yaşındaki Anastasiia Lenna da yer alıyor.

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflarını yayınladı. Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna'nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

Lenna, NATO'yu da eleştirerek, “Ordumuz, NATO'nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor” yorumunu yaptı.

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