Milletvekilinden hükümete ‘intihar saldırısı’ tehdidi

Pakistan’da görevden alınan eski Başbakan İmran Han’ın partisinden bir milletvekili, hükümeti “intihar saldırısı düzenlemekle” tehdit etti.

Sozcu.com.tr

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Pakistan'da görevden alındıktan sonra ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara öncülük eden eski Başbakan İmran Han'a yakın bir milletvekili, hükümeti “intihar saldırısı düzenlemekle” tehdit etti.

Tahrik-i İnsaf partisinden milletvekili Ataullah, yayınladığı videoda “İmran Han'ın saçının bir teline zarar gelirse hükümet liderlerini intihar saldırılarıyla hedef alırız” dedi. Twitter'da paylaştığı videoda milletvekili “Ne siz ne de çocuklarınız kalır. Size intihar saldırısı düzenleyecek ilk kişi ben olurum. Binlerce kişi de aynı şeyi yapmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Pakistan Ulusal Meclis’inde nisanda yapılan güven oylamasını kaybeden İmran Han, ülkede güven oylamasıyla görevinden alınan ilk başbakan olmuştu. Şahbaz Şerif başbakanlığındaki hükümet göreve gelirken İmran Han destekçileri protestoları sürdürüyor.

Eski başbakana suikast hazırlığı olduğu yönündeki iddialar da son dönemde ülke basınında gündeme geliyor.

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