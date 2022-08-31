NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildi
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yaptığı paylaşımı Yunanistan'ın tepkileri üzerine kaldırdı. NATO'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamasına tepki gösteren Yunan hükümeti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e resmi şikayette bulunmuştu.
NATO’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Yunanistan’da tepkilere yol açmıştı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamıştı.
İngilizce yayınlanan mesajda, “Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz.” ifadesi kullanılmıştı. Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.
YUNANİSTAN: AKIL ALMAZ PAYLAŞIM
Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, “Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye’nin 1922’de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” başlığını atmıştı.
Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin NATO daimi temsilcisinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg’e hitaben resmi şikayette bulunduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, askeri ittifakın mesajı “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendirdi.
Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na şikayette bulunacağı bildirilmişti.
NATO PAYLAŞIMINI SİLDİ
Yunanistan’ın tepkisinin ardından NATO, 30 Ağustos paylaşımını Twitter'dan sildi.