NATO ve Almanya, Ukrayna’daki personelini çekiyor

Rusya’nın Ukrayna’yla ilgili planlarının yarattığı kriz büyüyor. Alman hükümeti, daha önceki uyarılarını yeniledi ve tüm Almanlar’ın derhal Ukrayna’yı terk etmesini istedi.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, acil ve zorunlu işi olanların da artık Ukrayna’da kalmaması gerektiği belirtilirken, “Askeri bir çatışma gözardı edilemez. Rus saldırısı olması durumunda, oradaki Alman vatandaşlarına destek verilemez” denildi.

PERSONEL BRÜKSEL’E GELDİ

Bu arada, Ukrayna'yı NATO'ya alma çalışmaları çerçevesinde orada bulunan ve Rusya'nın Ukrayna'yı hedef seçmesinde ana faktör olan NATO da çekiliyor. NATO, Kiev'deki tüm çalışanlarının geri çekme kararı aldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel'deki bir NATO sözcüsü, “Çalışanlarımızın güvenliği çok önemli. Tüm personel Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve Brüksel'e taşınıyor” açıklamasını yaptı.

Personelin bir kısmı ise Ukrayna'da kalmaya devam ediyor. Ayrıca, NATO'nun, başkent Kiev'deki bilgi ve belge merkezi de çalışıyor.

AVUSTURYA VE LUFTHANSA’DAN UKRAYNA KARARI

Avusturya da Ukrayna'da bulunan 180'e yakın personelini geri çekmek için oradaki temsilciliğini güçlendirdi. Öte yandan, seyahat uyarıları da yapıldı.

Bu arada Alman havayolu Lufthansa, pazartesi gününden itibaren Kiev ve Odessa'ya uçuşları askıya alıyor. İlk etapta uçuşlar şubat ayı sonuna kadar duracak. Şirketten yapılan açıklamada, durumun izleneceği ve duruma göre uçuşların planlanmasına karar verileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Zelenskiy açıklaması: Ruhsuz ve alaycı

İlginizi Çekebilir Donetsk'te 591, Lugansk'ta 975 ateşkes ihlali saptandı