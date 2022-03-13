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NATO’dan kimyasal silah uyarısı: Rusya’nın planı olabilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18'inci gününde NATO'dan çok net ve endişe yaratan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:46 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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NATO’dan kimyasal silah uyarısı: Rusya’nın planı olabilir

Hafta içinde Antalya’ya gelerek temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına konuştu…

Almanya’nın saygın gazetelerinden Welt am Sonntag’a konuşan Stoltenberg, Rusya’nın kimyasal silah kullanabileceğini söyledi. Stoltenberg’in son dönemde Moskova yönetiminin  bazı iddialarını hatırlatarak yaptığı açıklamalar uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

“DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Stoltenberg, “Son günlerde Batı’nın laboratuvarlarda kimyasal ve biyolojik silahlar yaptığına dair absürt iddiaları duyuyoruz. Bunlar Kremlin’in yanlış haberleridir. Fakat bu yanlış ithamlar ortaya çıktıkça daha da dikkatli olmalıyız” dedi.

Stoltenberg, “Rusya bu yalanların altını doldurmak için kimyasal silahlarla ilgili plan yapıyor olabilir. Bu bir savaş suçudur” dedi. NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın savaşı meşru göstermek için böyle iddialar ortaya attığını da öne sürdü.

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