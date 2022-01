New York’taki yangın faciasının nedeni ısıtıcı çıktı

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve Vali Kathy Hochul 9'u çocuk olmak üzere en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan feci yangının apartman ısıtıcısından kaynaklandığını açıkladı.

Tayfun HOPALI / ABD

ABD‘nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9’u çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. New York İtfaiye Teşkilatı’ndan (FDNY) bir yetkili ile bir şehir yetkilisi tarafından doğrulanan can kaybının artmasından endişe ediliyor.

FDNY Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yangında aralarında çocukların da bulunduğu en az 63 kişinin yaralandığını ve 32’sinin hayati tehlikesi olduğunu ifade etti. Nigro, yangında “çok sayıda can kaybı” beklendiğini belirterek, net bir sayı vermedi.

Eric Adams yaptığı açıklamada, “Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri olacak.” dedi. Yangınla ilgili halen hastanelerde 63 kişinin tedavi altında bulundugu 13’ünün durumlarinin ciddi oldugu belirtildi.

Olayı yaşayan apartman sakinlerinden Mamadou Wague, “Uyuyorduk ve sonra çocuklarım ateş, ateş diyerek çığlık atıyorlardı” dedi. Diğer apartman sakini Fatima, “Çok duman vardı, bu yüzden altıncı katta durmak zorunda kaldık ve bir komşunun evine girebildik. İtfaiyeciler gelene ve bizi dışarı çıkarana kadar orada kaldık” dedi.

Bina müfettişler tarafından inceleniyor. Yetkililer taşınabilir elektrikli ısıtıcıların yılda yaklaşık 1.100 yangına karıştığını açıkladı.

1972’de inşa edilen ve eyalet programı tarafından uygun fiyatlı olması için destek alan binadaki 120 daire bulunuyordu.

Yangın uyarı sisteminin çalıştığı açıklanırken kurtarılanlar geceyi Angelo Patri Ortaokulu’nda geçirdi.

