Nijerya’da IŞİD hapishaneyi bastı, yaklaşık 900 mahkum firar etti

Nijerya’nın başkenti Abuja’nın hemen dışındaki Kuje Hapishanesi’ne düzenlenen baskını terör örgütü IŞİD üstlendi.

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Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi'ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, yaklaşık 900 mahkum firar etmişti.

Söz konusu hapishane baskının ilk etapta terör örgütü Boko Haram'ın yaptığı üzerinde durulsa da terör örgütü IŞİD hapishane baskınını üstlendi.

Dün gece saatlerinde düzenlenen hapishane baskınında, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmış, 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Hapishane Servisi tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında hapishanede 879 mahkumun bulunduğu, 443 firari mahkumun yakalandığı, 436 mahkumun ise hala firari olduğu belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Kurban Bayramı tatili için memleketi Daura’ya gittiği sırada baskının düzenlendiği hapishaneyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

BOKO HARAM ÜYESİ 64 MAHKUM FİRARİ

Nijerya Savunma Bakanı Beşir Magashi gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü Boko Haram üyesi 64 mahkumun firar ettiğini belirtmiş, “Hiçbiri hapishanede değil, hepsi kaçtı” demişti. Öte yandan Nijerya’da 2020’den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.