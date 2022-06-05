Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırganlar, kilisede pazar ayini sırasında ibadet edenlerin üzerine ateş açtı.

Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, henüz can kaybı sayısının net olarak bilinmediğini ancak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölge Valisi Arakunrin Akedolu, gerçekleştirilen saldırıyı aşağılık bir saldırı olarak nitelendirirken, güvenlik güçlerinin suçluların cezalandırılması için görevlendirildiğini belirtti.