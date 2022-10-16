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Norveç’te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı

Norveç’te Tromso Uluslararası Havalimanı’nda fotoğraf ve görüntü çeken; drone, kamera ve benzeri birçok görüntüleme ekipmanı taşıyan 51 yaşındaki Rus vatandaşı gözaltına alındı.

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Norveç’te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı

Norveç Polis Servisi'nden yapılan açıklamada, “Polis, Tromso Havalimanı’nda fotoğraf çeken ve gözlem yapan bir Rus vatandaşını gözaltına aldı” denildi. Açıklamada, polis ekiplerinin drone, kamera ve benzeri birçok görüntüleme ekipmanına el koyduğu ifade edildi.

İsmi açıklanmayan şüphelinin Tromso Havalimanı'nda drone ile çekim yaptığı, ayrıca Kirkenes bölgesindeki havalimanından da fotoğraflara sahip olduğu aktarıldı.

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