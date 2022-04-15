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Odessa’da hayat normale dönüyor

Ukrayna’nın liman kenti Odessa'da günlük hayat, Rusya'nın hava saldırılarının neredeyse tamamen sona ermesiyle savaş öncesi döneme döndü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:37 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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Rusya’nın Ukrayna’da Karadeniz kıyısında yer alan Odessa’ya yönelik hava saldırılarını sona erdirmesiyle kentte hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı göze çarptı.

Şehir içi toplu ulaşım hizmetleri yeniden başlatılırken, savaş nedeniyle kapatılan birçok iş yeri tekrar kepenk açtı. Pazar yerleri de eski hareketliliğine kavuştu. Şehrin farklı noktalarında Rus tanklarına karşı kurulan kontrol noktalarının da kaldırılması dikkat çekti.

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