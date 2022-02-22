Pennsylvania’da Mehmet Öz ve rakipleri arasında yarış hızlandı

Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den Senato’ya aday olan Mehmet Öz, yatırım şirketi Bridgewater Associates’in eski CEO’su David McCormick’le başa baş bir yarış sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz’ün Senato adaylığı için yatırım şirketi Bridgewater Associates'in eski CEO'su David McCormick'le arasındaki rekabet kızıştı.

ABD merkezli Bloomberg, son dönemde televizyon ve radyo reklamlarıyla kampanyalarına hız veren iki adayın büyük paralar harcadığını, ancak henüz hiçbir adayın açıkça öne geçemediğini aktardı.

Pennsylvania'daki yarış, kasımda yapılacak ara seçimlerde Kongre'de Demokratlara karşı çoğunluğu ele geçirmeye çalışan Cumhuriyetçiler açısından kritik öneme sahip.

‘HOLLYWOOD LİBERALİ’

Adaylığı tartışma yaratan ünlü cerrah Mehmet Öz, rakibi McCormick'in Bridgewater'ta çalıştığı dönemde Çin'le olan ilişkilerini eleştiriyor. McCormick ve destekçileriyse Öz'ü “Hollywood liberali” olarak niteliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Mehmet Öz ve David McCormick'in reklam kampanyalarına toplamda 30 milyon dolardan fazla para harcandı.

Cumhuriyetçi Parti'deki Pennsylvania yarışında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da desteklenen Sean Parnell, ailesine şiddet uyguladığı iddiaları sonrasında kasım ayında yarıştan çekilmişti. Pennsylvania'daki diğer Cumhuriyetçi adaylarsa emlakçı Jeff Bartos, eski Danimarka Büyükelçisi Carla Sands, siyasi yorumcu Kathy Barnette ve Philadelphialı savcı George Bochetto.

Trafalgar Group tarafından bu ay başında yapılan bir ankete göre Öz, yüzde 27'yle McCormick'in önünde görünüyor.

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