Peru lideri ve eşi yüksek lisans tezinde intihal yapmakla suçlanıyor

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ve eşi yüksek lisans tezinde intihal yapmakla suçlandı, ülke ayağa kalktı.

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Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ve eşi, birlikte yazdıkları yüksek lisans tezini kopyalamakla suçlanıyor. Perulu savcılar, çiftin birlikte yazdıkları yüksek lisans tezinin yarısından fazlasını kopyalamış olabileceğini gösteren raporların ardından soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Peru merkezli, Panamericana televizyonunun Panorama programı, 121 sayfalık tezin metnini elde etmek için bir şeffaflık talebi kullandı ve intihal tespit servisi Turnitin’e gönderdi. Sonuçta, çiftin yazdıkları tezin %54’lük kısmının intihal olduğu belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından ülkede Castillo’ya yönelik tepkiler de tırmandı. Birçok kişi Castillo’ya istifa et çağrısı yaptı.

ÜNİVERSİTEDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel basın ayrıca, tezi onaylayan üç profesyonelden ikisinin ulusal kimlik sicilinde bulunmadığını öne sürdü. Her ikisi de ilkokul öğretmeni olan Castillo ve eşi Lilia Paredes, tezi on yıldan fazla bir süre önce César Vallejo Üniversitesi’nden eğitim psikolojisi alanında yüksek lisans derecesi için vermişti.

Soruşturmanın Tacabamba’daki bir savcı tarafından yürütüldüğü açıklandı. César Vallejo Üniversitesi de soruşturma için bir komisyon atadı.

Castillo, tezinin çalıntı olduğu iddialarını reddederken, suçlamaları “kötü niyetli” ve hükümetine karşı “istikrarsızlaştırıcı bir planın” parçası olarak nitelendirdi.

CASTİLLO KENDİNİ SAVUNDU

Devlet Başkanı, “Tez çalışması kaliteli eğitim standartları tarafından doğrulandı” dedi. Ayrıca akademik çalışmalarının bir danışmanı olduğunu ve kendisine dereceyi veren bir jüri tarafından desteklendiğini söyledi.

Peru’de ağırlaştırılmış intihal, dört ila sekiz yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Ülkede intihal suçlaması ilk değil. Castillo’nun iki bakanı da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Yoksul And bölgesinde öğretmen olan Castillo, geçen Temmuz ayında göreve başlamıştı. Ancak Castillo yönetimi görevdeki 10 çalkantılı ayda iki darbe girişiminden de kurtulmayı başardı.

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