Peru’da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü

Peru’nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Peru'nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü.

Kazanın ardından olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.

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