Polonya’yı tehdit etmişti… Çeçen lider Kadirov ve askerleri hakkında korkunç iddia

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Çeçen lider Ramazan Kadirov, yaptığı açıklamalar ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Dün yaptığı ‘ ‘Ukrayna artık bitti. Şimdi ilgimiz Polonya'da… Size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösterebiliriz.' açıklaması ile yeniden gündeme gelen Çeçen lider Ramazan Kadirov'un birlikleri ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Ukrayna'da insan hakları grupları, Çeçen askerlerin, Ukraynalıları kaçırdığı ve işgalde ‘gönüllü olarak Rusya yanında savaşmaya zorladığını' öne sürdü.

Çeçen ve Rus propagandasına karşı mücadele eden bir grup olan 1Adat bu yöntemle yüzlerce kişinin Ukrayna'da savaşmaya zorlandığını söyledi.

‘YEM OLARAK’ GÖNDERİYORLAR

Kadirovcular olarak tanınan birliğin, kaçırdıkları insanları ‘yem olarak' cepheye gönderdiği ve insan haklarına aykırı muamele yapıldığı aktarıldı. Ukrayna merkezli gruptan yapılan açıklamada, “Ülkenin her yerinde kitlesel adam kaçırmalar yaşanıyor. İşgal altındaki devletimizin farklı bölgelerinden yüzlerce insanın kaçırıldığı bilgisini aldık.” dedi.

Yapılan açıklamada, “’Kaçırılanların Ukrayna’ya gönderilmek üzere gönüllü olduklarını belirten bir kağıt imzalamaları gerekiyor, aksi takdirde ceza davaları uydurmakla tehdit ediliyorlar.” ifadeleri yer aldı.

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanıyor ve Kadirov'un kendisinin de herhangi bir yargısız infazda yer almadığını reddetmesine rağmen bu tür durumlarda yer aldığı biliniyor.

Çeçen güçlerinin büyük bölümü ise şu an Mariupol'de…. Bir kısmı ise hala Kiev yakınlarındaki kasabalarda yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Kadirov, Polonya'yı tehdit etti: 'Saniyeler içerisinde neler olacağını görürsünüz'

İlginizi Çekebilir Rusya'yla gerginlik: NATO uçakları havalandı

İlginizi Çekebilir Lavrov: Batı, Rusya'ya topyekun savaş ilan etti