Prens Harry tekrar ABD siyasetine giriyor

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmasıyla dikkat çeken Prens Harry, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açılış konuşmasıyla yeniden ABD siyasetine girdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daily Mail’de yer alan habere göre, Prens Harry, New York’ta, Nelson Mandela Günü için BM Genel Kurulu’nda yaptığı açılış konuşması sırasında “anayasal hakların geri alınmasını” ve “birkaç kişinin aleyhine olan yalanları ve dezenformasyonu silaha dönüştürmeyi” eleştirdi.



Sussex Dükü Prens Harry, Yüksek Mahkeme’nin geçen ay kürtaja dair yasaklama hakkını eyaletlere geri veren Roe v. Wade kararına üstü kapalı bir saldırı da başlattı.

Eşi Meghan Markle’la birlikte gelen Harry, BM’deki iki saatlik toplantı sırasında iklim değişikliği ve yoksulluk üzerine konuştu.

Çift, geçen ay Kraliçe’nin Platinum Jübile’sini kutlamak için İngiltere’ye gittiklerinden bu yana ilk kez halk arasında görüldüler.

SİYASİ OLARAK TARAF SEÇEBİLİYORLAR

Prens Harry konuşmasında şu noktalara değindi:

“Yaşadığımız, acı verici bir yıl oldu. Dünyanın her köşesindeki toplulukları mahvetmeye devam eden bir salgın yaşıyoruz.”

“İklim değişikliği, en savunmasız acıyla gezegenimizi alt üst ediyor. Çoğunun pahasına, az sayıdaki yalan ve dezenformasyonu silahlandırıyor.”

“Ukrayna’daki korkunç savaştan ABD’deki anayasal hakların geri alınmasına kadar, Mandela’nın yaşam nedeni olan demokrasi ve özgürlüğe yönelik küresel bir saldırıya tanık oluyoruz.”



İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin siyasi olarak tarafsız olmaları gerekiyor. Sussex çifti, resmi görevlerinden geri adım attıklarında “Yaptıkları her şeyin Majestelerinin değerlerini koruyacağına” dair yemin ettiler.

İlginizi Çekebilir Prens Harry'nin arkadaşları: 'Meghan Markle eğlenmesini bilmiyor'

İlginizi Çekebilir Meghan Markle ve Prens Harry hakkında yazılan kitap şok etkisi yaratabilir

İlginizi Çekebilir Meghan Markle'ın kraliyet personeline yaptığı zorbalıklar hasır altı edildi