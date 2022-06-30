Prens Harry ve Meghan Markle artık finansal olarak bağımsızlar

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere'ye yaptıkları ziyaretlerin masraflarını kendileri karşıladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Paskalya’da İngiltere’yi ziyaret ettiklerinde kendi uçuşları için para ödedikleri öğrenildi.

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu olan Prens Harry (37) ve 2018 yılında evlendiği eşi Meghan Markle’ın (40), Windsor Kalesi’ndeki evleri Frogmore Cottage için 2.4 milyon sterlini geri ödeme kararının da vergi mükellefleri için “iyi bir anlaşma” olduğu söylendi.

Frogmore Cottage, çiftin, İngiltere’de yaşadıkları dönemde kullandıkları evleriydi ve Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilmişti.

MALİYETLERİ NETFLIX PROJELERİNDEN KARŞILIYORLAR

Hesaplar, ABD’ye yerleştiklerinden beri yalnızca bir kez aile olarak kullandıkları eski evlerinin tadilatını karşılamak için ödedikleri tutarı ve gelecekteki kiralama maliyetlerini de içeriyor.

Çift, evin dışına yapılması gereken herhangi bir şey gibi daha büyük işleri, bahçenin bakımını ve eski evlerinin genel bakımını da finanse ediyor.

Üst düzey bir kraliyet kaynağı, kiranın bağımsız olarak ve piyasa değerlerine göre hesaplandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Meghan Markle'ın kraliyet personeline yaptığı zorbalıklar hasır altı edildi

İlginizi Çekebilir Kraliyet uzmanı yorumladı: 'Harry ve Meghan artık birer yabancı'

İlginizi Çekebilir Prens Harry ve Meghan Markle ne kraliyete ne de Netflix'e yaranabiliyor