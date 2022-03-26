Prens William ve Prenses Kate Bahamalar’da yelkenliyle yarıştı

Prens William ve Prenses Kate Middleton, Karayiplere yaptıkları gezi kapsamında Bahamalar'a gitti.

Sozcu.com.tr

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Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens William ile Prenses Kate Middleton’ın Karayipler’e yaptıkları gezi kapsamında Bahamalar’a ulaştı.

Prens ve Prenses, Nasau kentinde yelkenli tekne yarışı için ile denize açıldı. Yağmurlu havaya rağmen Montagu sahiline giden çift Kraliyet Nassau Yelkencilik Kulübü’ne giderek yetkililerle ve genç sporcularla sohbet etti.

Kate ve William farklı yelkenlilere binerken Kate Middleton’ın yağmur yüzünden yağmurluk giydiği belirtildi.

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