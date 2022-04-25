Putin Batı’yı suçladı: Ünlü bir Rus gazeteciye yönelik suikast girişimi engellendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada Batı'ya yüklenirken, ABD ve Batı'da görevli kişilerin Rus gazetecileri öldürme girişiminin önlendiğini iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, bugün, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ünlü Rus gazetecilerden birine yönelik suikastı engellediğini açıklarken, CIA de dahil Batılı istihbarat servislerinin Kiev'e Rus gazetecileri öldürmeye gönderdiğini öne sürdü.

Rusya Başsavcılığı çalışanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, “Bu sabah FSB birimleri, ünlü Rus gazetecilerden birine saldırmayı ve onu öldürmeyi planlayan terör grubunun faaliyetlerini önledi. Elbette şimdi bunu reddedecekler fakat bulgular ve kanıtlar çürütülemez nitelikte” dedi.

Putin, Batı’nın Rusya’yı içeriden yok etmeye çalıştığını ancak bu tür girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Putin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nı da suçladı.

Interfax haber ajansı, milliyetçi bir grubun üyelerinin Rus yetkililer tarafından gözaltına alındığını söyledi. Ukraynalı casusların emriyle hareket eden grubun Rus gazeteci Vladimir Solovyev’i hedef aldığı iddia edildi.

Ancak Reuters’ın haberine göre, Putin, konuyla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.

Putin, ayrıca, Batı medyasına ‘Rusya karşıtı propaganda’ yapmakla suçladı.

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