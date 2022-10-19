Putin’den sıkıyönetim kararı

Rusya lideri Putin, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı. Rusya Güvenlik Konseyi’yle düzenlediği toplantıda konuşan Putin, Ukrayna’daki askeri operasyonu hızlandırmak için Başbakan Mihail Mişutsin liderliğinde bir koordinasyon kurulu kuracaklarını açıkladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk ve Rostov bölgeleriyle Ukrayna'da ilhak edilen Kırım ve Sivastopol'da da giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Bu adımın Herson'da Ukrayna ve Rusya arasında büyük çatışma hazırlıkları sürerken gelmesi dikkat çekti. Ukrayna ordusu son dönemde ülkenin doğusunda birçok yeri geri alırken Rusya Herson'dan sivilleri tahliye etmeye başlamıştı.

Putin, 30 Eylül’de 4 bölgenin ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalamıştı.

Ayrıntılar geliyor…