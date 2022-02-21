Putin’in Donetsk ve Luhansk kararına tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu. Putin'in kararına art arda tepki geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ve ABD’yi Ukrayna üzerinde egemenlik kurduğunu ve Batının bir kolonisi haline geldiğini ifade etti. Putin, Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını açıkladı.

ABD: YAPTIRIM KARARI AÇIKLANACAK

Beyaz Saray’dan Putin’in kararına yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Rusya’nın uluslararası yükümlülüklerini bugün açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de duyuracağız” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklama şöyle:

* Rusya’nın böyle bir adım atacağını öngörmüştük ve hızla yanıt vermeye hazırız

* Hazine ve Dışişleri Bakanları DNR-LNR bölgelerine dair yaptırım kararı açıklayacak.

* Rusya askeri harekete kalkışırsa asıl ekonomik yaptırımlar o zaman uygulanacak.

“UKRAYNA’YI BİR KEZ DAHA İŞGAL ETMEK İÇİN BAHANE ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “2015 yılında, Rusya’nın da dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna’yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor” dedi.

STOLTENBERG, UKRAYNA’YA DESTEĞİ YİNELEDİ

Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineleyerek, “Müttefikler, Rusya’yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini geri çekmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna’dan güçlerini çekmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.

BORRELL: AB VE ORTAKLARI KARARLILIKLA TEPKİ GÖSTERECEK

Putin’in söz konusu kararı açıklamasının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik, kararlılık ve kararlılıkla tepki gösterecek” dedi.

Söz konusu kararın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de aynı cümlelerle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İNGİLTERE: MÜTTEFİKLERLE KOORDİNELİ OLACAĞIZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Putin’in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıması, Rusya’nın Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu adım, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor, Minsk sürecinin sona erdiğini gösteriyor ve BM Anlaşmasının ihlali anlamına geliyor. Rusya’nın diyalog yerine karşı karşıya gelmek için bir yol seçme kararını gösteriyor. Müttefiklerle koordineli olacağız. Rusya’nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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