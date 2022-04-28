Putin’in gizemli sevgilisi tekrar ortaya çıktı: Aksesuarı ve Z sembolüyle propaganda yaptı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kremlin propaganda yapmaya devam ediyor... Putin'in kendisinden 31 yaş küçük olan sevgilisi kamera karşısına geçerek hem dikkat çekici açıklamalarda bulundu hem de aksesuarlarıyla "subliminal mesaj" verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 64 gündür devam ederken Kremlin yönetimi ülke içinde ünlüleri ve tanınmış şahsiyetleri kullanarak propaganda yapmaya devam ediyor… Ülkenin en popüler jimnastikçilerinden biri olan ve “Putin’in sevgilisi” olarak tanınan 38 yaşındaki Alina Kabaeva da bu isimler arasında öne çıkıyor…

69 yaşındaki Putin’le birlikte olduğu iddia edilen ve Putin’le üç çocukları olduğu öne sürülen Kabaeva savaşın başlamasından beri ortalarda görülmüyordu. Fakat geçen hafta kendisi adına düzenlenen bir etkinliğe katılan ve estetikli haliyle şaşkına çeviren Kabaeva, dün yine kameralar karşısına geçti.

İsviçre’de saklandığına dair iddiaların ayyuka çıktığı bir dönemde kameralar karşısına geçen Kabaeva, subliminal mesaj verdi ve açıklamalarıyla da propaganda yapmaya devam etti. Kendisi adına düzenlenen “Alina Festival”de konuşan ve gösterileri izleyen Kabaeva, demeçlerini Putin’in Ukrayna’yı işgaliyle özdeşleşen “Z” harfi önünde verirken yakasına da dikkat çekici bir aksesuar taktı.

Kabaeva, yakasına “Aziz George’un kurdelesini” taktı. Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı aldığı zaferde yaşamını yitirenlerin anısına takılan kurdele ile birlikte Kabaeva, Ukrayna ile savaşın da aynı Nazilere karşı olduğunun mesajını verdi.

“9 MAYIS’TA AÇIKLAMAYI DA O YAPACAK”

Öte yandan Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Gazete, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin kutladığı 9 Mayıs Zafer Günü’nde Putin’in Kabaeva’yı ön plana koymak istediğini öne sürdü.

Bild, “Putin, Kabaeva’yı Ukrayna’da zaferin ilan edildiğini açıklaması için görevlendirmek istiyor” yorumunu yaptı. Gazete, 9 Mayıs’ta Rusya’nın zafer açıklamasını Kabaeva’nın yapacağını aktarırken, bu iddiaların son dönemde iyice arttığına da dikkat çekti.

“Rusya’nın en esnek kadını” olarak bilinen Kabaeva, 2007-2014 yılları arasında Birleşik Rusya Partisi’nde görev almıştı. 2014 yılından beri ise Kabaeva, Kremlin’e yakınlığıyla bilinen medya grubu National Media Group’un yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor.