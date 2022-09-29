Putin’in seferberlik kararı sonrası Finlandiya, Rus turistleri ülkeye almayacağını açıkladı

Finlandiya, bu geceden itibaren Rus turistlere sınırlarını kapattığını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası ülkeden kaçışlar hızlanırken, birçok Rus vatandaşı kara yoluyla Finlandiya’ya ulaşmıştı.

Finlandiya, Putin’in seferberlik emriyle ülkeden kaçanların akını nedeniyle bu gece yarısından itibaren sınırlarını Rus turistlere kapatacağını duyurdu.

Finlandiya sınırındaki yolcu trafiğini önemli şekilde azaltmasını umdukları plan ile birlikte turist vizesine sahip Rus sivillerin artık İskandinav ülkesine girmesine izin verilmeyecek.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Karar prensipte Rusların Finlandiya’ya ve buna bağlı olarak Finlandiya üzerinden geçişini tamamen engellemeyi amaçlıyor.’ dedi.

ZORUNLU SEYAHATLERE İZİN VERİLECEK

Finlandiya’dan yapılan açıklamada, kararın turist vizesi sahibi olan Rusları kapsadığı, aile ziyaretlerinin yanı sıra, iş ve eğitim amaçlı seyahatlere izin verileceği belirtildi.

Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye akınının Finlandiya’nın uluslararası ilişkilerdeki konumunu da tehlikeye attığını öne sürdü.

Haavisto, seferberlik emrinin kararı üzerinde ‘önemli bir etkisi’ olduğunu söyledi.

Ayın başında Finlandiya, Rus vatandaşlarına verilen turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Ruslara verilen vizelerde kısıtlamaya gitmişti. Ukrayna ile dayanışmanın bir göstergesi olarak Rus halkına verilen vizelerde büyük bir düşüşe gidilmişti.

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