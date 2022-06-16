Putin’in soğuk planları: Askeri üsler inşa ediliyor

Şubat ayında Ukrayna'ya operasyon başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez gözünü kutup bölgesine dikti. Yeni bir rapora göre, Putin, Çin'in de desteğiyle kutup bölgesinde askeri varlığını artırmaya başladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 4’üncü aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kutup bölgesiyle ilgili de planlar yaptığı ortaya çıktı.

Çekya’daki Marko Cvitas düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Rusya’nın Arktik bölgesini silahlandırmak ve ‘geleceğin savaş alanı’ haline getirmek için plan yaptığını ortaya koydu. Raporda, Batı ülkeleri, Putin’in planlarına karşı uyarıldı.

Raporda, Putin’in yıllardır Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde hava üsleri, füze fırlatma rampaları, radar istasyonları ve deniz tersaneleri inşa ettiği vurgulandı. Özellikle Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından bölgenin yeniden değer kazanmasına dikkat ekildi.

TİCARET YOLLARI ARAYIŞI İÇİNDE

Civitas düşünce kuruluşunun yeni bir raporuna göre, Yüksek Kuzey Rusya’nın artık askeri süper güç olduğunu iddia edebileceği tek bölge olabilir. Rusya’nın bu bölgede yeni ticaret yolları arayışı içinde olduğu da raporda yer alan iddialar arasında.

Uzmanlar, bir süredir Putin’in yaptırımlar nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını bu yüzden de para bulmak için Çin’den destek isteyeceğini düşünüyor. Kutuplardaki planı ile Pekin’e uzun zamandır kontrol etmeyi planladığı, ancak toprak iddiasının olmadığı bir bölgeye bir arka kapı sunuyor. Eğer iki ülke dünyanın tepesine birlikte oturursa, Batı için büyük bir tehdit de oluşturabilir…

İngiltere şimdi, Avustralya ile yapılan AUKUS anlaşmasına benzer yeni bir CAUKUS ittifakı kurmak ve nükleer denizaltılar da dahil olmak üzere askeri gücü konuşlandırmak için bölgedeki müttefiklere çağrıda bulundu.

HİPERSONİK FÜZELERİ SEVK ETTİ

Raporu hazırlayan askeri uzman Rob Clark, “Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki genişlemesinin yarattığı tehdide uyanmamız gerekiyor – tüm gözler Ukrayna’dayken, Rusya yeni çağ nükleer denizaltılarını test ediyor ve Kuzey Kutbu’ndaki hipersonik füzeler ve bölgedeki varlığını güçlendiriyor.” ifadelerinde bulundu.

Putin de generallerine Kuzey Kutbu için emir verdi ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Küresel ticarete hükmedebilmek için de atılan bu adım, Batılı uzmanlarda endişeyle karşılandı.

Clark, ‘NATO’nun kuzey kanadını koruması gerekiyor ve İngilizlerin Rus faaliyetlerini yakından takip etmesi için Kuzey Kutbu’na bir Büyükelçi yerleştirmesi gerekiyor.’ dedi.

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