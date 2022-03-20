Putin’le ilgili şaşırtıcı iddia: 1000 çalışanını kovdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili ilginç bir iddia daha gündeme geldi. Rus liderin zehirlenme korkusu yaşadığı için 1000 personeli işten çıkardığı söyleniyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kendi kişisel güvenliği konusunda giderek daha dikkatli adımlar attığı göze çarpıyor.

Daily Star’ın haberine göre, Putin, kendisini zehirlemeye çalışacaklarından korktuğu için Kremlin Sarayı’ndaki 1000 personelinin işine son verdi.

ÖLÜM KORKUSU

Putin’i zehirleyecekleri iddiasıyla işine son verilenler arasında, aşçılar, sekreterler, çamaşırhane çalışanları ve korumaların da olduğu aktarıldı.



Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü haftasına girilmesi ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev’i ele geçirmeyi başaramamasıyla, Putin ve kurmaylarının stresli günler yaşadığı söyleniyor.

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