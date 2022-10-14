Rahipten, bakanlara ‘yetişkin filmi izlemeyi ve eşlerinizi aldatmayı bırakın’ uyarısı

Fiji'deki Metodist Kilisesi lideri rahip, kiliseye mensup bakanlardan 'eşlerini aldatmayı ve porno izlemeyi bırakmalarını' istedi.

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Fiji’deki Metodist Kilisesi lideri rahip, kilise üyesi olan bakanlara verdiği tavsiyeyle gündem oldu. Fiji Metodist Kilisesi Başkanı Rahip Ili Vunisuwai, bakanlara, ‘porno izlemeyi ve eşleri aldatmayı bırakmalarını’ söyledi.

Rahip Ili Vunisuwai, kiliseye mensup bakanlarla ilgili porno izledikleri ve zina yaptıkları gerekçesiyle şikayetler aldığını ve artık büyük endişe kaynağı olan bu davranışların sona ermesi gerektiğini söyledi. Rahip Vunisuwai, bazı bakanların eşlerinin kendisine şikayetlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kilisenin yetkili ismi, şikayetlerden sonra ‘hayal kırıklığı’na uğradığını açıklarken, sosyal medyanın ve modern teknolojinin etkisini hedef aldı. Vunisuwai, kamuoyu önünde artan suçların teknolojiyle bağlantısına vurgu yaparken, kilisenin bu sorunları çözmek için bir eylem planı geliştirdiğini ve bundan sonra plana uymayanların sorumlu tutulacağını söyledi.

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