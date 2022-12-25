Rus ajanı bütün sırları açıkladı: Her erkeği baştan çıkarıp kandırabilirim

Eski Rus ajanı Aliia Roza, İngiliz tabloid medyasına konuştu ve Rus ajanlarının nasıl çalıştığını bütün detaylarıyla anlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kremlin yönetimi ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Bu iddiaların sonuncusu ise İngiliz tabloid gazetesi Daily Star’a konuşan eski Rus ajan Aliia Roza oldu.

Sovyetler döneminden kalan istihbarat birimi KGB’de görev alan ve birçok görevde yer aldığını söyleyen Aliia Roza, “Her erkeği baştan çıkarabilirim. İngiltere’de bu tür onlarca ajan var” dedi.

Rusya’dan kaçtıktan sonra ABD’ye yerleşen ve burada savunma ve baştan çıkarma tekniklerini öğreterek geçimini sağlayan Roza, “Her erkeği baştan çıkarabilirim. Bu teknikler bize KGB tarafından öğretilmişti ve bu eğitimi alan onlarca ajan şu an İngiltere’de” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu psikolojik teknikleri kullanarak Rus halkının güvenini kazandığını söyleyen Roza, “Bazen ajanlar farklı ülkelerde yaşayabiliyorlar ve normal sıradan bir ailelermiş gibi görünebiliyorlar. Fakat yaptıkları tek şey casusluk ve etraflarında olan biteni dinlemek” dedi.

Rus ajan, “Casusların amacı etraflarında neler olup bittiğini öğrenmektir ve bu sıradan görünümlü kişilerin çifte hayatlar yaşadığını asla hayal bile edemezsiniz” yorumunu yaptı. Rus hükümetinin Avrupa, ABD ve İngiltere’de çok sayıda ajanı olduğunu da öne süren Roza, “Putin, kendi markasını çok etkili bir şekilde KGB tekniklerini kullanarak oluşturdu” ifadesini de kullandı.