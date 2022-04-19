Rus askerleri pusuya düştü! Hepsi öldürüldü
Rus ordusunun kontrolü tamamen sağlamaya çalıştığı Mariupol kentinde direnişine devam eden Azov Taburu’na bağlı birlikler, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerleri pusuya düşürdü. Askerlerin hepsinin öldürüldüğü açıklandı.
Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentinde operasyonlarına devam ederken, bazı noktalarda ise Azov Taburu'nun direnişi ile karşılaşıyor.
HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerler, Azov Taburu tarafından pusuya düşürüldü. El bombaları ile araçlarının altına saklanan Rus askerlerine saldıran Azov Taburu'nun pusuya düşürdüğü tüm Rus güçlerini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Azov Taburu'nun Rus askerlerini düşürdüğü pusuya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Mariupol'ün savunmasına devam ediliyor. Üstün düşman birliklerine karşı saldırılar düzenleniyor. Azov Taburu askerleri Mariupol'de kahramanca bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.