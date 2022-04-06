Rus basını: Bucha’daki görüntülerdeki kişiler ‘aktör’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Bucha kentinden gelen korkunç görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Tüm dünyadan bu görüntülere yönelik tepkiler büyürken, Rus basını, Bucha sokaklarında kaydedilen görüntülerdeki kişilerin aktör olduğunu yaşananların da 'büyük bir prodüksiyon' eseri olduğunu öne sürerek tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Rus birliklerin çıktığı başkent Kiev ve çevresinden gelen görüntüler uluslararası toplumu ayağa kaldırmıştı. Özellikle Bucha kenti, savaşın sembollerinden biri haline gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy de Rusya’yı ‘soykırım’ yapmakla suçlamıştı.

Bucha’dan gelen görüntülere ve hikayelere her gün bir yenisi daha eklenirken, Rus medyası da işgali haklı çıkarmak için farklı yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Rus televizyonları ve gazeteleri işgali tıpkı Putin gibi ‘askeri bir operasyon’ olarak nitelendirirken, sivil kayıplarla ilgili haberlere de yer verilmiyor.

Ancak Bucha’daki katliamın görüntülerinin tüm dünyada geniş yankı bulması sonucu Rus basını da zor duruma düştü. Bir sürü kanıt karşısında, Rusya’nın devlet kontrolündeki medyası, halkı kandırmak için yeni yalanlara başvurmaya başladı.

Rusya-1 kanalında yer alan bir haber de bu durumun son örneği oldu.

Rusya-1 kanalında konuşan Rus muhabir, Bucha’da işlenen zulüm ile ilgili olarak inanılmaz ifadelerde bulundu. Muhabir, “Ukrayna, Bucha’da yaşananlar konusunda Rus ordusunu suçladığına dair ilk haberler çıktığında bunun büyük bir prodüksiyonun parçası olduğu da ortaya çıktı.” dedi.

Muhabir, “Görüntülerde, sokaklarda beyaz kol bantlarıyla sarılmış birçok ceset çıktı. Bu ne anlama mı geliyor? Rus birlikleri Bucha’yı terk ettikten sonra ‘sözde kurtarıcıları’ geldi ve kendi vatandaşlarını öldürdü. Ukraynalılar kendi propagandasını yapabilmek için bu insanları kullandı. Bu Kiev yönetimi tarafından gösterilen yamyamlığın en büyük örneğidir. Bakın etrafta bir sürü insan hareket ediyor. Bu da aktörlerin de prodüksiyona dahil olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ise büyük tepki çekti.

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