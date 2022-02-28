Rus devlet televizyonu tehdit etti: Putin isterse…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde ülkede çatışmalar şiddetlenirken, Rus Devlet Televizyonu Batı'yı ve ABD'yi tehdit etti. Televizyon sunucusu canlı yayında, "Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir ifadelerini kullandı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘baş propagandacısı’ olarak nitelendirilen Rusya Devlet Televizyonu bu kez Batı’yı ve ABD’yi nükleer yıkımla tehdit etti.

Televizyon sunucusu ve Batı’ya karşı söylemleriyle dikkat çeken Dmitry Kiselyov, “Denizaltılarımız 500’den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu da ABD ve tüm diğer NATO ülkelerinin yok edilmesi anlamına geliyor” ifadeleriyle tehdit etti. “Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız var?” diyen Kiselyov, “Rusya’nın nükleer silahları dünyanın en hızlı stratejik bombardıman uçaklarına konuşlandırıldı. Bugün Rus Nükleer Triad’ımız yüksek alarmda. Putin Batı’yı uyardı. Rusya’yı korkutmaya çalışmayın.’ dedi.

‘BATI’YA GÖRE DAHA GÜÇLÜ’

Rusya’nın devlete ait Rossiya 1 kanalındaki haber programında, Kiselyov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’u Rusya’ya ‘gözdağı vermek’le suçladı. Rusya’nın ‘hipsonik Tsirkon’ gibi yeni çağ ‘süper silahları’ ile nükleer kapasitesinin Batı’nınkine oranla ‘daha güçlü’ olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Televizyonu daha önce de şok bir iddia ortaya atarak, “NATO destekli büyük bir saldırı yakın” ifadelerini kullanmıştı.

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