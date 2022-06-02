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Rus lobicilerin Avrupa Parlamentosu’na girişini yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rus şirket temsilcilerinin AP’ye girişinin yasakladığını duyurdu.

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Rus lobicilerin Avrupa Parlamentosu’na girişini yasaklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus lobicilerin Avrupa Parlamentosuna girişinin yasakladığını duyurdu.

Avrupalıların kendilerini Rusya'nın Ukrayna’daki savaş hakkındaki propagandasından koruması gerektiğini belirten Metsola, “Derhal geçerli olmak üzere, Rus şirket temsilcilerinin artık Avrupa Parlamentosu tesislerine girmesine izin verilmeyecek. Onlara propagandalarını ve Ukrayna’nın işgali hakkında yanlış, zehirli anlatılarını yaymalarına izin vermemeliyiz. Otokratlara karşı birlik içinde ve güçlü kalacağız” dedi.

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