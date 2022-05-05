Rusya Devlet Başkanı Putin özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepki çeken 'Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu' belirttiği sözlerinin ardından Putin'in söz konusu yorum için özür dilediğini söyledi.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett Bennett, Rus liderle yaptığı görüşmenin ardından özrü kabul ettiğini ve tutumunu açıkladığı için Putin’e teşekkür ettiğini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Bennett ayrıca Putin’den Ukrayna’nın Mariupol bölgesinde kuşatma altında olan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesine izin vermesini istediğini belirtti.

Bennett, bu talebi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile daha önce yaptığı bir görüşmenin ardından yaptığını ve Putin’in sivil tahliye için bir koridor kurma sözü verdiğini söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Pazar günü İtalya’da yayınlanan TV programı Zona Bianca’ya röportaj veren Lavrov’a Rusya’nın Ukrayna’yı işgal gerekçesi olarak öne sürdüğü “ülkeyi Nazilerden arındırmak” söyleminin nasıl mümkün olabileceği sorulmuştu.

Lavrov ise bu soruya soruya, “Yanılıyor olabilirim ama Hitler’in de Yahudi kökleri vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Yahudi olması kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor. En büyük Yahudi karşıtlarının, yine Yahudiler olduğu söylenir” diye yanıt vermişti. Lavrov’un açıklamaları sonrasu Ukrayna ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeden tepki gelmişti.

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