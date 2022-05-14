Rusya, Finlandiya’ya elektrik tedarikini kesti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO'ya girmeye hazırlanan Finlandiya da Rusya ile karşı karşıya geldi. Fin yetkililer, Rusya'nın elektrik tedarikini, "paranın ödenmemesi" sebebiyle kestiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Fransız haber ajansı AFP, Rusya’nın Finlandiya’ya elektrik tedarikini kestiğini duyurdu.

Finlandiya’dan yetkililer bu gelişmeyi Fransız haber ajansı AFP’ye söyledi. Timo Kaukonen, “Tedarik gece yarısından beri sıfır” dedi.

Rusya’nın bu hamleyi, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak istemesinin ardından bir misilleme olarak gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Rus devletine bağlı RAO Nordic isimli şirketin cumartesi sabahından beri Finlandiya’ya elektriği kestiği belirtilirken, Rusya’dan halihazırda az miktarda elektrik alındığı vurgulandı.

Finlandiya’nın üst düzey isimlerinden Reima Paivinen, elektrik sıkıntısı yaşanmayacağını fakat fiyatların artabileceğini söyledi.

RAO Nordic, “6 Mayıs’tan beri ödeme yapılmadı. Bu çok değişik bir olay ve 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez yaşandı” dedi.

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