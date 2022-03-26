Rus güçleri Çernobil çalışanlarının yaşadığı şehri ele geçirdi

Rusya ile Ukrayna arasında savaş 4 haftadır devam ederken, Ukraynalı yetkililer Çernobil'de görevlilerin yaşadığı Slavutiç kasabasını ele geçirdiğini duyurdu. Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in de kaçırıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusunun Çernobil yakınlarındaki Slavutiç’i ele geçirdiği açıklandı…

31 gündür devam eden savaşta, Rus güçlerinin Slavutiç’i ele geçirdiği belirtilirken Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev’in de kaçırıldığı belirtildi.

Kiev Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Pavlyuk, sabah saatlerinde Rus askerlerinin girdiği Slavutiç şehrinin Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in kaçırıldığını duyurdu.

Şehre gelerek, şehir hastanesini ele geçiren Rus askerlerine yönelik açıklama yapan Pavlyuk, “Şehrin sakinleri milli sembollerle sokağa inerek miting yaptı. Şehir meydanında toplanan halk, Slavutiç’in Ukrayna olduğunu vurguladı. Ruslar havaya ateş açtı ve ses bombaları attı. Ancak bu kalabalığı dağıtmıyor ve halk tam tersine daha fazla toplanıyor. Rus ordusunun işgal ettiği hastaneye doğru yürümeye başladılar. Son bilgilere göre Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev işgalcilerce esir alındı” ifadelerini kullandı.

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