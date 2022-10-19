Rusya, ilhak ettiği Herson’da sivilleri tahliye ediyor

Rus ordusunun kontrolündeki Herson kentinde sivillerin tahliyesi başladı. Herson bölgesinin Rusya tarafından atanan valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun kente yönelik büyük çaplı saldırı planladığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Herson kentinde yaşayan sivillerin, “saldırı tehlikesine” karşı tahliye edilmeye başladığı bildirildi.

Rus basınındaki haberlere göre, Rus ordusunun kontrolündeki Herson kentinde yaşayan sivillerin, “saldırı tehlikesi bulunduğu” gerekçesiyle Dnipro Nehri’nin sol kıyısına tahliyesi başladı. Herson bölgesine bağlı Oleşki ve Gola Pristan şehirlerine getirilen sivillerin, bazılarının Rusya’nın Rostov, Krasnodar, Stavropol bölgesi ve ilhak edilen Kırım’a taşınacağı aktarıldı.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, 50 ila 60 bin kişinin tahliye edileceğini ve bu sürecin kademeli şekilde yaklaşık bir hafta süreceğini kaydetti. Bölgeye girişlerin de yasaklandığını duyuran Saldo, Ukrayna ordusunun Herson’a yönelik büyük çaplı saldırı planladığını ve bölgeyi savunabilecek kaynakları olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül’de, yasaları da 5 Ekim’de imzalamıştı. (AA/Reuters)

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