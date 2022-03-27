Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i denizden füzelerle vurduk
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kullanılan mühimmat ile ilgili açıklama geldi. Rusya, saldırıların Kiev'de yoğunlaştığını da aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lviv şehri yakınlarında bir akaryakıt deposunun Rus bombardımanın hedefi olmasının ardından tamamen kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli Cruise füzelerinin Lviv’deki iletişim hatlarına zarar verdiğini söyledi. Yapılan açıklamada, “Rusya, Kiev yakınlarındaki füze depolama merkezini yok etmek için denizden ateşlenen yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler kullandı.” ifadeleri yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri, özel askeri operasyon kapsamında taarruz eylemlerine devam ediyor” denildi.
‘İNSANI KORİDOR AÇIKLAMASI’
Bakanlık, Rusya’nın Kiev yakınlarındaki bir S-300 füzesi cephaneliğini ve BUK uçaksavar füze sistemlerini imha etmek için deniz tabanlı uzun menzilli füzeler kullandığını söyledi. Rus kuvvetleri ayrıca bir dizi insansız hava aracını da imha ettiklerini açıkladı.
Önceki gün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını belirtmişti. Macron, Erdoğan ile Ukrayna’da özellikle Mariupol kentinde ortak insani operasyon düzenlemeye karar verdiklerini de açıklamıştı.