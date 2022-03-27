Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i denizden füzelerle vurduk

Ukrayna’da ise Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukrayna ve Rusya’nın Pazar günü sivilleri cephe bölgelerinden tahliye etmek için iki “insani koridor” üzerinde anlaştıklarını söyledi. İnsani koridorun Mariuopol’de uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Önceki gün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını belirtmişti. Macron, Erdoğan ile Ukrayna’da özellikle Mariupol kentinde ortak insani operasyon düzenlemeye karar verdiklerini de açıklamıştı.

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