Rusya tehdit etti: NATO ülkelerini vururuz

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali üçüncü aya girerken, Moskova ile NATO arasında da tansiyon tırmanıyor. Moskova’dan Kiev’e silah sevkiyatıyla savaşı uzatmaya çalışmakla suçladığı Batı’ya yönelik sert bir tehdit açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in Ukrayna'nın Rusya'yı bombalamasını destekledikleri yönündeki açıklaması Kremlin'de sert tepkiye yol açtı.

Heappey, İngiltere'nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın altyapısını hedef alan saldırılarını desteklediğini ve İngiliz silahlarının bu saldırılarda kullanılmasının “tümüyle meşru” olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bu açıklamaya tepki göstererek Rusya'nın da Ukrayna'ya silah gönderen İngiltere ve diğer NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabileceğini belirtti. Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönen Batılı diplomatların da bombalarla hedef alınabileceğini ifade etti.

Zaharova, “Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir. Bu durum Ukrayna'da ölüme ve kan dökülmesine yol açıyor. Anladığım kadarıyla bundan sorumlu ülkelerden biri de İngiltere” ifadelerini kullandı.

“BATILI YETKİLİLER OLSA DA VURURUZ”

Rusya Savunma Bakanlığı da Heappey'in sözlerini provokasyon olarak niteledi ve Kiev'deki Batılı diplomatları vurabileceği tehdidinde bulundu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da dünkü açıklamasında “İngiltere'nin Kiev'i bu tür eylemler için provoke etmesi halinde buna orantılı şekilde yanıt vereceğimizi vurgulamak isterim” dedi. Peskov, “Batılı ülkelerden danışmanların varlığı Kiev'deki karar merkezlerini uzun menzilli silahlarla vurmamız konusunda bir sorun oluşturmaz” diye konuştu.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna'nın doğusuna yığarak başkent Kiev ve çevresinden çekmesinin ardından İngiltere dahil birçok ülke diplomatlarını Kiev'e geri göndereceğini açıklamıştı.

“BATI SAVAŞA DAHA FAZLA DAHİL OLUYOR”

Öte yandan Heappey'in açıklaması İngiltere'de de tartışma yarattı. Parlamentoya bağlı Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, The Times gazetesine yaptığı açıklamada, bakanın açıklamasının Rusya'nın Ukrayna dışında Batılı ülkelere ait askeri hedefleri ve özellikle Polonya'yı vurmasına yol açabileceğini söyledi. Ellwood, Batı'nın giderek Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olduğunu belirtti.

Rusya bugüne kadar birçok defa Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını meşru hedef olarak gördüğünü bildirmişti.

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