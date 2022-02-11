Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Peş peşe uyarılar yapılıyor

ABD'nin, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair uyarısı tüm dünyayı hareketlendirdi. ABD ve İngiltere, Ukrayna'daki vatandaşlarının 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Beyaz Saray'dan krize ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ve bu birliklerin belki de bu ayki Kış Olimpiyatları sona ermeden önce her an Ukrayna’ya girebileceğini söyledi. Blinken Avustralya ziyareti sırasındaki basın toplantısında , “Basitçe söylemek gerekirse, Rusya'nın Ukrayna sınırına yeni birlikler getirmek gibi çok rahatsız edici şekilde tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar attığına dair belirtiler görmeye devam ediyoruz” dedi.

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın Ukrayna’yı olimpiyatlar sırasında işgal edebileceğini açıkladı. Tüm ABD’lilerin 24 ila 48 saat içerisinde Ukrayna’dan ayrılmasını isteyen Sullivan, Rusya’nın hava saldırılarının her an başlayabileceğini belirtti. Sullivan ayrıca işgal başladıktan sonra ülkeden çıkamayan ABD vatandaşlarını kurtarmaya gitmeyeceklerini ve ABD askerlerini savaş alanına göndermeyeceklerini açıkladı.

UKRAYNA’DAN RUSYA’YA 48 SAAT MÜHLET

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba, sosyal medya hesabından Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi doğrultusunda, Rusya'dan açıklama beklediklerini ifade etti. Kuleba paylaşımında, “Rusya’dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve geçici olarak işgal edilen Kırım’daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya'nın yanıt vermek için 48 saati var” dedi. Eğer Rusya yanıt vermezse, Viyana Belgesi doğrultusunda olağanüstü toplantı talep edilecek.

AB VE İNGİLTERE’DEN PERSONELE ‘ÜLKEDEN AYRILIN’ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’da bulunan diplomatik personelinin ülkeden ayrılmaları gerektiğini açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna’dan ayrılma izni verildiğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Rusya’nın askeri harekât riskinin artmasını” gerekçe göstererek vatandaşlarına Ukrayna’dan çıkmalarını ve zorunlu olmadıkça Ukrayna’ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

ABD, İtalya, Polonya, Romanya, Fransa, Almanya, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve NATO liderleriyle internet üzerinden bir toplantı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, müttefiklerine Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'nın güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Bir İngiliz yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı vermesi durumunda, ağır bir ekonomik yaptırım paketinin hazır olacağını belirtti. Yetkili ayrıca Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının acil olarak ülkeyi terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

“PUTİN, İŞGAL ETMEYE KARAR VERDİ”

ABD’nin dış ilişkileriyle ilgili haberler yapan gazeteci Nick Schifrin, savunma yetkililerine dayandırdığı son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Schifrin, Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye karar verdiğini ve bu kararı da Rusya ordusuna ilettiğini belirtti.

Schifrin ayrıca, yetkililerin önümüzdeki hafta işgalin başlayabileceğini ifade ettiklerini açıkladı. Schifrin’e göre ABD’li yetkililer, ilk günler hava saldırısı ve ardından da rejim değişikliği hedefiyle korkunç kampanyaları yürütüleceğini bekliyor.

RUSYA: GERGİNLİĞİN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'ı, Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı'nda ağırladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alınacağı görüşmenin öncesinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace ortak açıklama yaptı.

İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'ın, Ukrayna'da gerginliğin azaltılmasını umduklarını söylemesine atıfta bulunan Bakan Şoygu, “Biz de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin azaltılmasını ve Ukrayna'ya silah gönderiminin durdurulmasını teklif ediyoruz. Kamuoyuna açık bir şekilde Ukrayna’ya çoğu ülkeden silahlar gönderiliyor. İngiltere ise özel birliklerini Ukrayna'ya gönderdi ve ne kadar kalacakları belli değil” dedi.

Avrupa'da gerilimin tırmanmaya devam ettiğine işaret eden Şoygu, “Avrupa'daki askeri-politik durum giderek gerginleşiyor ve bunun sorumlusu biz değiliz. Nedenlerini hiçbir zaman anlayamıyoruz ve hiçbir zaman öğrenemedik” diye konuştu.

RUSYA, SINIRA 100 BİN ASKER YERLEŞTİRDİ

Ukrayna'ya ait 2014 yılında ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yerleştirirken, NATO'dan da Kiev'in asla örgüt üyesi olmayacağına dair söz vermesini ve bir dizi güvenlik taahhüdü sağlanmasını talep etmiş ancak Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planları olduğu iddiasını reddetmişti.

Birkaç Batılı ülke, Rusya'yı geri adım atmaya ikna etmek için bu hafta diplomatik girişimlerde bulundu, ancak Moskova bu girişimleri göz ardı etti. Kremlin, Rusya ve Ukrayna çatışmasına yönelik yapılan ve Fransa ile Almanya'nın da katıldığı dünkü dörtlü görüşmelerin sonuç vermediğini açıkladı.

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