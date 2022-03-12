Rusya-Ukrayna savaşı… Çernobil’de ‘insan yapımı felaket’ iddiası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17'nci gününde Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili endişeler artıyor. Ukrayna istihbaratı en son Putin'in bölgede 'insan yapımı bir felaket yaratın' emri verdiğini öne sürerken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan son gelişmelere dair açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında, Rus birlikler tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili endişeler artıyor.

Çernobil’de rehin tutulan bir görevlinin kızı, Kiev istihbarat teşkilatının Putin’in güçlerinin denemek için sahada sahte bir terör saldırısı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. Natalia Ruemmele, “nükleer güvenlik protokolleri hakkında hiçbir fikri olmayan” Rus güçlerinin Çernobil’i ele geçirdiğini ve dünyaya şantaj yapabileceğini öne sürdü.

İNSAN YAPIMI FELAKET YARATIN EMRİ

Natalia Ruemmele, Moskova’ya ateşkesi kabul etmesi için çağrıda bulunurken, burada tutulan Ukraynalı personelin zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Ukrayna istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birliklerine Çernobil’de ‘insan yapımı bir felaket’ yaratma emri verdiği konusunda da uyardı.

SON RAPOR YAYINLANDI

Merkezi Avusturya’da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) da, Ukraynadaki nükleer santrallerle ilgili son durum raporunu açıkladı. Rapora göre, Çernobile hala hasar gören güç hatları sebebiyle elektrik verilemediği ve dizel yakıtla çalışan jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi.

IAEA raporunda Rusyanın kontrolünde bulunan Çernobil Nükleer Santralinde teknisyenlerin güç hatlarını onarmaya başladığı ancak santrale dizel yakıtla çalışan jeneratörlerden elektrik sağlanmaya devam edildiği belirtildi. IAEA, Zaporjiya Nükleer Santralindeki nükleer malzeme ve faaliyetleri izlemek için kurulan koruma sistemlerinden düzenli bilginin geldiğini yapıldığı ancak Çernobil’deki sistemlerin hala kapalı olduğu vurguladı.

PERSONELİN KOŞULLARI AĞIRLAŞIYOR

Ukrayna nükleer santrallerinin bağlı bulunduğu resmi devlet kurumu, Çernobil Nükleer Santrali’ndeki personelin giderek daha zor koşullarla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Gıda rezervlerinin azalmaya başladığı, 211 teknik personel ve güvenlik çalışanının fiilen iki haftadan fazla bir süredir santral yerleşkesinde yaşadığını belirtti.

Rus kontrolüne geçen 6 reaktörlü Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporjiya’da da durumun değişmediği ancak IAEA yetkililerin santral yönetimiyle iletişimde zorluk yaşadığı ifade edildi. Ukrayna’da bulunan 15 reaktörden 2si Zaporjiya, 3ü Rivnede, biri Khmelnitsky’de ve ikisi de Güney Ukrayna Nükleer Santralinde olmak üzere toplamda 8 reaktörün faaliyette olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çernobil Nükleer Santralindeki Reaktör 4, 1986 yılında patlamış ve aylar sonra çelikten bir yapıyla üstü kapatılmıştı. 2010 yılında uluslararası bir konsorsiyumla daha büyük bir yarım silindir şeklindeki yapı, raylar üzerinde inşa edildi ve 2016 yılında mevcut yapının üstüne kaydırılarak kapatıldı. 35 bin tonluk yapı, 100 yıl boyunca radyoaktif kalıntıları içeride tutacak şekilde tasarlandı ve Çernobil’deki radyasyonu 10’da bir seviyesine düşürdü.

PATLAYAN REAKTÖRÜN MERKEZİNDEKİ FİL AYAĞI

Patlamadan sonra Reaktör 4’ün içinde benzerlikten dolayı Fil Ayağı olarak adlandırılan ve erimiş kum, çimento ve yüksek oranda radyoaktif nükleer yakıt kütlesinden oluşan büyük bir kütle bulunuyor. Fil Ayağı, 1980lerde her saat yaklaşık 10.000 röntgen radyasyon yaydı, bu da üç metre uzaktaki bir insanı iki dakikadan daha kısa sürede öldürmeye yetiyordu. 2001 yılına gelindiğinde, bu oran saatte yaklaşık 800 röntgene düşmüştü.

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