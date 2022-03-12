Rusya-Ukrayna savaşı evcil hayvanları da vurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda düzeni bozulan, evinden olan sadece insanlar değil; evcil hayvanlar da... Ancak Ukrayna sınırından 30 dakika uzaklıktaki hayvan barınağı ADA onlardan vazgeçmiyor ve mültecilerin yanlarında taşıyamadıkları veya sınırdan geçiremedikleri hayvanlar için yardımcı oluyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da bombalar düşmeye başladığından beri, pek çok veteriner yerlerinden edilmiş hayvanların barınak ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

ADA vakfı çalışanları, barınakları boşaltmak için Ukrayna’ya girerken hayatlarını riske atıyor ve mültecilerin yanlarında taşıyamadıkları veya sınırdan taşıyamadıkları hayvanlar için veterinerlik hizmeti sunuyor.

Normal zamanlarda, ADA Vakfı, yalnızca kedi ve köpeklere değil, tüm yaralı veya terk edilmiş hayvanlara bakım sağlıyor. Barınak, hayvanlara sadece tıbbi bakım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bakımları altındaki evcil hayvanların sahiplenilebilmesi ve vahşi hayvanların serbest bırakılabilmesi için sosyalleşmelerine de yardımcı oluyor.

“SAVAŞ BİTİNCE GERİ ALACAĞIM”

Vakıftan Dr. Radosław Fedaczyńsky, vakfın bir odasındaki keçiyi göstererek şunları söylüyor: “Ukrayna’dan bir bayan onu yanında getirdi. Onu kurtarmak istedi. Ukrayna’da sütsüz kalsaydı açlıktan ölecekti.”

Dr Fedaczyńsk, bayanın Ukrayna’daki savaştan kaçarken onu bıraktığını söyledi: “Bu bayan, ‘Bu hayvanı çok seviyorum ve bu hayvan ailenin bir parçası. Savaş bitince onu geri istiyoruz’ dedi.”

ADA vakfındaki yetkililer, yiyeceğe ihtiyaçları olmadığını söyledi, ancak kurtardıkları hayvan yığınlarına yardım etmek için hemen hemen her şeye ihtiyaçları var. Buna tıbbi ekipman, ilaç ve ulaşım için ödenecek fonlar dahil.

Londra ve Oldsmar, Florida’da ofisleri bulunan bir yardım kuruluşu olan Network for Animal, ADA vakfına ve diğer barınaklara fon sağlamak için yardım etmeye çalışan bir grup, ancak hayvanların sayısı ve ihtiyaçları çok fazla.

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