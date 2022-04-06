Rusya-Ukrayna savaşı… Luhansk’ta enkazdan çıkarıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 40 günü aşkın bir süredir devam ederken Luhansk'tan gelen açıklama ve görüntüler uluslararası kamuoyunu endişelendirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesindeki Rubizhne bölgesinin yüzde 60’ının Rus güçleri kontrolü altında olduğu belirtildi.

Luhansk Valisi Serhiy Gaidai yaptığı açıklamada, “Rubizhne bölgesinin yüzde 60’ını Ruslar kontrol ediyor” dedi. Gaidai ayrıca eski bir üst düzey yetkilinin Rus güçlerine gizli bilgileri sızdırdığını söyleyerek suçlamada bulundu.

Gaidai, Rus güçlerinin son 1 gün içinde 81 füze ve roketle saldırdığını söyledi.

Kişisel Telegram hesabı üzerinden açıklama yapan Gaidai, Luhansk bölgesinde açılan insani koridor ile ilgili konuştu. Gaidai, “Ruslar izin verirse herkesi tahliye noktasında toplamayı planlıyoruz. Bildiğiniz gibi her zaman ateşkese uymuyorlar. Luhansk’ta olanların halen güvenliyken ve halen otobüs ve tren varken bu fırsatı değerlendirerek çıkmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada Rus askerlerinin yollarına çıkan her şeyi yok ettiğini söyledi.

YAŞLI KADINI ENKAZDAN KURTARDILAR

Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor…

Rubizhne kasabasında çekilen fotoğraflarda yıkılmış bir binanın enkazından çıkarılan yaşlı bir kadının görüntüleri paylaşıldı. Enkaz altından kurtarılan kadının sağlık durumunun detayları ile ilgili bir bilgi verilmedi.

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